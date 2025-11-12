Bundeskanzler Merz: Zum runden Geburtstag gibt es Tierkrawatten

So könne Merz die Fraktion «immer am Hals» tragen, habe Spahn gesagt. Merz antwortete demnach, dass er von Sternzeichen Skorpion sei: «Wenn Sie wissen wollen, wie Skorpione sind, lesen Sie im Horoskop. Das stimmt alles.» Skorpione werden unter anderem häufig als entschlossen und ehrgeizig gehandelt. «Es ist offensichtlich, wo Ihre Schwachstellen sind. Doch dies wird sicher nicht ausgenutzt werden», heisst es im Skorpion–Tageshoroskop von NDR 1 Niedersachsen für den 11. November. Was dies wohl für Merz bedeuten mag?