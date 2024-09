Bundeskanzler Olaf Scholz feiert mit «GZSZ»-Stars in Berlin

Bundeskanzler Olaf Scholz (66) hat das sechste RTL–Sommerfest am Donnerstagabend (12. September) mit einigen «GZSZ»–Stars in Berlin genossen. Auf einem Foto der Sendergruppe posierte der SPD–Politiker breit lächelnd und Seite an Seite mit Patrick Fernandez (39) und Mariella Ahrens (55). Auch Olivia Marei (34) und Wolfgang Bahro (63) grinsten in die Kamera.