Bundeskanzler Olaf Scholz positiv auf Corona getestet

Bundeskanzler Olaf Scholz (64) hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Am Montagmorgen sei er positiv getestet worden, wie sein Regierungssprecher Steffen Hebestreit Medienberichten zufolge mitteilte. Scholz habe milde Erkältungssymptome und sich sofort in der Kanzlerwohnung im Bundeskanzleramt in Isolation begeben.