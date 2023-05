Bundesliga: Sky zeigt spezielle Konferenz zum Saisonfinale

Spannendstes Bundesligafinale seit Jahren

Der letzte Spieltag der Saison 2022/23 ist das spannendste Finale seit langem. Nach zehn Meisterschaften in Folge könnte Bayern München mal wieder entthront werden. Borussia Dortmund ist nach dem Sieg in Augsburg am 33. Spieltag und der Niederlage des FCB gegen RB Leipzig in der Pole Position. Der BVB führt mit zwei Punkten Vorsprung in der Tabelle.