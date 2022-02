Bundespräsident Steinmeier: Diese Stars stimmten bei Wiederwahl ab

Bei der Wahl, die Corona-bedingt im Paul-Löbe-Haus stattfand, tummelten sich auch namhafte Persönlichkeiten abseits der Politik, die eine Stimme innehatten. Den auffälligsten Auftritt legte ohne Zweifel die Dragqueen Gloria Viagra (35) hin, die sich in symbolträchtigem Regenbogen-Kleid samt feuerroter Mähne inmitten der anderen Anwesenden zeigte. 2021 kandidierte Michel Gosewitsch, so Viagras bürgerlicher Name, für Die Linke für das Berliner Abgeordnetenhaus. Konkurrenz erhielt sie bei ihrem Auftritt am ehesten von Reyhan Sahin (41) aka Lady Bitch Ray, die ebenfalls abstimmen durfte.