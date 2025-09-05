Bundespräsident Steinmeier gratuliert Mario Adorf zum 95. Geburtstag

So blickt Mario Adorf auf seinen 95. Geburtstag

Wenige Tage vor seinem Geburtstag blickte Adorf kürzlich auch selbst auf sein bewegtes Leben zurück. Im Interview mit «Hörzu» beantwortete der Schauspieler Ende August die Frage, wie er sich mit seinen fast 95 Jahren fühle. Er «hätte nicht damit gerechnet, so alt zu werden», so Adorf. Er sei zugleich ganz mit sich «im Reinen» und habe «nicht das Gefühl, dass es noch viel aufzuarbeiten gäbe». Einer Rückkehr vor die Kamera blickt Adorf indes nicht entgegen. «Ich bin ohne jeden Ehrgeiz in dieser Richtung – und ohne jede Hoffnung», sagt er. Auch sei er sich nicht sicher, «ob ich es physisch überhaupt noch schaffe».