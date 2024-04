Bundesverdienstkreuze für Maren Kroymann und Götz Alsmann.

Grosse Ehre für Maren Kroymann (74) und Götz Alsmann (66): Die beiden Entertainer gehören zu zwölf Personen aus dem Kulturbereich, die am 9. April mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden sind. Kulturstaatsministerin Claudia Roth (68) würdigte die Ordensträgerinnen und –träger in einer Mitteilung als «wichtige Vorbilder für die Menschen in unserem Land». Sie alle hätten «die Vision, Politik und Zivilgesellschaft mit Kunst und Kultur zusammenzubringen».