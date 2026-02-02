Bürger Lars Dietrich vermisst an Geburtstag seine verstorbene Mutter

Ein Ritual, das nun für immer fehlt

Es sind die kleinen Dinge, die in der Trauer am meisten schmerzen. «Auch dein traditioneller selbst gebackener Rührkuchen wird jetzt immer ausbleiben», schreibt Dietrich weiter. Doch der 53–Jährige wäre nicht er selbst, wenn er in dieser schweren Zeit nicht auch Dankbarkeit empfinden würde. In Gedanken gratuliert er seiner Mutter «von ganzem Herzen» zu seinem Geburtstag und feiert, «dass es dich gab», so der Entertainer. Ohne seine Mutter, so macht er deutlich, gäbe es weder seinen Bruder noch seine eigenen Kinder. «Es wird jetzt alles irgendwie anders», resümiert er noch in seinem emotionalen Post. Und fügt hoffnungsvoll hinzu: «Aber ich hoffe, in deinem Sinne.»