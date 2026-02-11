Burt Reynolds wäre 90 geworden: Die Hollywood-Achterbahn einer Legende

Die Frauen in seinem Leben

Eine besondere Rolle in seinem Privatleben spielte die Beziehung zu seiner Schauspielkollegin Sally Field (79). Die beiden lernten sich am Set von «Ein ausgekochtes Schlitzohr» (1977) kennen und galten Ende der 1970er Jahre als eines der beliebtesten Leinwandpaare Hollywoods. Sie drehten insgesamt vier Filme zusammen und waren rund fünf Jahre ein Paar, ehe ihre Beziehung 1982 in die Brüche ging. Reynolds bezeichnete Field später als die grosse Liebe seines Lebens und räumte ein, dass die Trennung einer seiner grössten Fehler gewesen sei. Nach Reynolds' Tod erklärte Field in einem Statement: «Meine Jahre mit Burt werde ich nie vergessen. Er ist Teil meiner Geschichte und meines Herzens, solange ich lebe.»