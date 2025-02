Bush-Frontmann Gavin Rossdale trauert um seine Mutter Barbara

«Ich weiss, dass sie immer bei mir ist»

Das gab der Frontmann der Band Bush am Wochenende auf seiner Instagram–Seite bekannt. «Dienstag, 28. Januar, um 17 Uhr habe ich meine Mama verloren. Nach einem langen, qualvollen Kampf hat sie uns verlassen», schrieb er zu mehreren Bildern der Verstorbenen. «Es ist schwer, die Bindung, die wir hatten, und die Lücke, die sie hinterlässt, in Worte zu fassen», bekannte er. Die Welt fühle sich nun einsamer an. «Ich weiss, dass sie immer bei mir ist, denn so ist das mit Liebe und Verlust. Wir tragen diejenigen in uns, die wir lieben, aber nicht sehen können.» Das sei sein Trost.