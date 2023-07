Bushido: «Wirklich sehr deprimiert»

In einer Story auf Instagram wandte sich der Rap-Star an seine Fans und Follower, und bedankte sich zunächst für die «sehr, sehr vielen Nachrichten» sowie die «Anteilnahme» der vergangenen Tage. Dann folgte der Einblick in das Seelenleben des 44-Jährigen. «Wir sind auch wirklich sehr deprimiert und wir schauen jetzt mal, was passiert. Aber wir sind zufrieden mit allem, was kommt», verrät Bushido.