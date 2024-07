Bushido kündigt Karriereende und Abschiedstour an

Der Rapper Bushido (45) hat sich mit einer gewichtigen Ankündigung auf Instagram zu Wort gemeldet. In zwei Storys verkündet der Ehemann von Anna–Maria Ferchichi (42) am Freitagmittag (12. Juli) sein «offizielles Karriereende». «Danach gibt es keine Musik mehr, keine Auftritte, wahrscheinlich auch keine Interviews. Ich zieh' mich zurück», sagt er in einer offenbar von seiner Ehefrau gefilmten Story während einer Autofahrt.