Bushido und seine Familie ziehen nach Bayern

Bushido und Anna–Maria Ferchichi zeigen ihre Villa

In einem eigenen Beitrag zeigt das Paar auch die neue Bleibe – eine luxuriöse Villa in Münchens Nobelvorort Grünwald. «Wir haben uns entschieden, zwei Zuhause zu haben und zwischen ihnen zu pendeln», erklärt Anna–Maria Ferchichi dazu in dem gemeinsamen Post. Zwar sei Dubai «wundervoll» und das Paar habe «dort grossartige Freunde», die beiden hätten jedoch «gemerkt, wie sehr uns auch Deutschland fehlt, vor allem unsere Familie, die Natur und dieses besondere Gefühl von Zuhause».