Bushidos Ex-Manager Abou-Chaker wurde weitgehend freigesprochen

Das Urteil im Strafprozess gegen Arafat Abou–Chaker (47) ist nach rund dreieinhalb Jahren Verhandlung gefällt worden. Der Berliner Clan–Chef und Ex–Manager von Rapper Bushido (45) kommt dabei laut übereinstimmenden Medienberichten mit einem milden Urteil davon und wurde in weiten Teilen von den erhobenen Vorwürfen freigesprochen. Das Landgericht Berlin stellte lediglich fest, dass Abou–Chaker in 13 Fällen unerlaubte Tonbandaufnahmen anfertigen liess. Dafür brummte es ihm eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen in Höhe von jeweils 900 Euro auf, insgesamt also 81.000 Euro.