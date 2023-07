Für Bushido und seine Frau sind das niederschmetternde Neuigkeiten - auch, weil das Ehepaar derzeit nicht am selben Ort ist. Den Sommer verbringt Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern fernab der Wahlheimat Dubai im kühleren Deutschland. Auch das schreibt Ferchichi in ihrer Story zu einem traurigen Emoji: «Oh man, und das alles während wir hier sind. Was für ein Timing.»