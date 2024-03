Bushidos kleine Tochter muss operiert werden

Kann die Familie doch nicht mit auf Bushidos Tour?

Auch Bushido (45) postete ein Foto von seiner kleinen Tochter aus dem Krankenhaus in seiner Instagram–Story. Er wird 2024 zum ersten Mal seit acht Jahren wieder auf Tour in Deutschland gehen. Im September 2023 hatte seine Frau in ihrer Instagram–Story angekündigt, dass die gesamte Familie – «inklusive Drillingsmädchen» – mitkommen wird. Die Tour soll am 21. März in Berlin starten. Ob er sie wirklich von Anfang an zusammen mit seiner Familie geniessen kann, scheint aufgrund der gesundheitlichen Probleme von Amaya derzeit fraglich.