Business Queens: Ex-«GNTM»-Kandidatinnen als Unternehmerinnen

2017 gründete sie die Personal Brand LeGer «mit der Idee Mode zu kreieren, die einem die Möglichkeit geben soll, sich frei auszudrücken und sich dabei selbstbewusst und wohl zu fühlen», heisst es auf der Webseite der Fashion– und mittlerweile auch Interior–Marke. Im Herbst 2025 war Gercke als Gast–Investorin in «Die Höhle der Löwen» zu sehen. «Viele waren anfangs skeptisch, ob ein Model ein Unternehmen aufbauen kann», erzählte sie im Zuge dessen im Interview mit spot on news. «Aus meiner Arbeit als Model ist LeGer entstanden, aber ich glaube, dass viele mir den Schritt nicht zugetraut hätten. Diese Vorurteile musste ich überwinden, weil Models oft auch belächelt werden, dass der Job nicht anspruchsvoll ist.» Sie habe ihr Unternehmen «von Grund auf selbst aufgebaut und kenne alle Bereiche: Ich nehme nicht einfach nur die Kollektionen ab, sondern setze jede kreative Idee selbst um.»