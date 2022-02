Butterfly Haircut: Warum alle Margot Robbies Trend-Frisur haben wollen

Wie das gehen soll? Ganz einfach: Mithilfe einer optischen Täuschung. Stylistin Sunnie Brook, die den Trend massgeblich geprägt hat, beschreibt den «Butterfly Haircut» auf dem Online-Portal «Popsugar» als «sehr stufigen Schnitt», bei dem langes Haar «einfach untergesteckt werden kann, um wie ein Kurzhaarschnitt auszusehen». So hält es auch Schauspielerin Margot Robbie (31), wie sie ihren Followern auf Instagram zeigt. Aber auch offen getragen macht der lässige Look der Harley-Quinn-Darstellerin einiges her. Auf der Plattform wählte die 31-Jährige einen knallroten Blazer, den sie mit roten Lippen und dem offenen «Butterfly Cut» richtig in Szene setzte.