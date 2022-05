Bye-bye USA: Star-Moderator James Corden verlässt Harry und Meghan

Sie galten als die beiden Vorzeigebriten in den USA. Doch Prinz Harry (39) muss nach dem Megxit bald ohne seinen Freund und Landsmann James Corden (43) in Kalifornien ausharren. Der Star-Moderator macht demnächst die Rolle rückwärts und wird in seine britische Heimat zurückkehren. Das berichtet «The Sun». Er wolle wieder näher an seiner Familie sein, zitiert die Boulevard-Zeitung Corden, der seit mittlerweile sieben Jahren in den USA lebt.