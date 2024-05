Bye, bye Zigaretten: Mit diesen Tipps klappt das Aufhören

Der Weltnichtrauchertag am 31. Mai – ein Aktionstag, der 1987 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ins Leben gerufen wurde – soll auf die gesundheitlichen Gefahren des Rauchens aufmerksam machen und Menschen motivieren, mit dem Rauchen aufzuhören. Doch der Weg in ein nikotinfreies Leben ist für viele Raucher eine grosse Hürde, umso positiver sind aber die Effekte des Verzichts auf Nikotin. Wie kann es gelingen, Zigaretten für immer auf Nimmerwiedersehen zu sagen? Hier gibt es einige bewährte Tipps.