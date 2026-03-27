C-3PO-Kopf aus «Star Wars» bringt über eine Million Dollar ein

Der glänzende Kopf der beliebten «Star Wars»–Figur C–3PO aus «Das Imperium schlägt zurück» hat bei einer Auktion in Los Angeles für Aufsehen gesorgt: Für stolze 1.058.400 US–Dollar wechselte das seltene Requisit den Besitzer. Das Stück wurde bei der Spring Entertainment Memorabilia Live Auction des Auktionshauses Propstore versteigert und erzielte deutlich mehr als die zuvor geschätzten 350.000 bis 700.000 Dollar. Berichten zufolge handelt es sich um das einzige bekannte Exemplar des C–3PO–Kopfes, das je auf dem Sammlermarkt angeboten wurde – ein echtes Highlight für Fans der ikonischen Filmreihe.