Caitlyn Jenner, Kid Rock, Ye und Co: Diese Stars unterstützen Trump

Kanye «Ye» West

Auch wenn Donald Trump ihn nicht wie gewünscht zum Vize–Kandidaten für den US–Wahlkampf 2024 erkoren hat, will Skandal–Rapper Kanye West (47) den ehemaligen Skandal–Präsidenten auch weiterhin unterstützen. Bei den Vorwahlen der Republikaner hatte West «CBS News» zufolge noch Sympathien für Francis Suarez (46), den amtierenden Bürgermeister Miamis, als Präsidentschaftskandidaten bekundet. Nachdem dieser im August 2023 als erster Kandidat das Rennen um die Präsidentschaft verlassen hatte, schwenkte der Rapper wieder auf Trump zurück. In einem Interview mit «Donda Times» bestätigte er, weiterhin auf dessen Seite zu stehen. Auf die Frage, ob er Trump immer noch unterstütze, antwortete der Ex–Mann von Kim Kardashian (43) mit Verwunderung in der Stimme: «Ja, natürlich, den ganzen Tag Trump. Wovon reden Sie eigentlich. Sie wissen doch, wie es ist.»