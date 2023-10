Caitlyn Jenner möchte «nie wieder eine Beziehung haben»

Der berühmte Jenner–Kardashian–Clan

Caitlyn Jenner kam als Bruce Jenner zur Welt und gewann bei den Olympischen Sommerspielen 1976 im Zehnkampf Gold. Sie war später unter anderem auch in der Reality–Show «Keeping Up with the Kardashians» zu sehen, die in den USA ab 2007 ausgestrahlt und 2021 eingestellt wurde. 2015 gab sie bekannt, trans zu sein.