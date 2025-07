Caitlyn Jenners Managerin stirbt mit 29 Jahren bei tragischem Unfall

Die Unternehmerin, ebenfalls transgender, war auch mehrfach in Folgen von Jenners Reality–Serie «I Am Cait» zu sehen und begleitete ihre Freundin auf rote Teppiche, unter anderem im vergangenen Jahr zu einem Dinner im Weissen Haus. Über ihre besondere Verbindung sagte Hutchins in einem Interview mit «The Hidden Truth with Jim Breslo»: «Wir haben so viel gemeinsam; wir sehen die Welt so ähnlich und wir passen so gut zusammen, weil wir uns gegenseitig herausfordern. Sie fordert mich auf so viele Arten heraus, hat mir erlaubt, auf so viele Arten zu wachsen, und ich hoffe, dass ich sie herausfordere, zu wachsen.»