«Call My Agent Berlin» feiert Premiere mit grossem Starauflauf

Gefühlt täglich spielt sich bei den prominenten Kundinnen und Kunden ein neues Drama ab – ob Querelen und Streitigkeiten unter Co–Stars am Set oder private Lebenskrisen. Die Agenten von Stern ziehen bei all dem gekonnt hinter den Kulissen die Fäden und sind Meister der Manipulation, um für die vertretenen Stars und sich selbst das Bestmögliche herauszuholen.