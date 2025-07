«Call My Agent Berlin»: Trailer zu Serie mit vielen deutschen Stars

Wenn am 12. September 2025 die neue Serie «Call My Agent Berlin» auf dem Streamingdienst Disney+ ihre Premiere feiert, wird ein grosses Aufgebot deutscher Stars auf den heimischen Bildschirmen zu sehen sein. Welche namhaften Schauspielgrössen unter anderem dabei sind und was Serienfans erwarten können, zeigt ein erster Trailer zu der Serie, der am 7. Juli veröffentlicht wurde.