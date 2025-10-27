«Call My Agent!»-Film holt George Clooney nach Paris

Prominente Verstärkung für «Call My Agent The Movie»: George Clooney (64) wird in der Filmfortsetzung der französischen Serie «Call My Agent!» zu sehen sein. Der Hollywoodstar verriet der Tageszeitung «Le Parisien» am Wochenende, dass er für die Dreharbeiten in der kommenden Woche nach Paris reise. «Ich habe keine Sekunde gezögert», sagte er zu seiner Verpflichtung. Laut «Variety» hat der Streamingdienst Netflix, bei dem der Film zu sehen sein wird, seinen Gastauftritt bereits bestätigt.