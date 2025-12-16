Calum Scott: Das darf für den Briten an Weihnachten nicht fehlen

Und wie geht es für den Musiker danach weiter, wie verbringt er den Jahreswechsel? «Silvester ist immer anders, manchmal arbeite ich, wie letztes Jahr, als ich zum Countdown in Dubai war, aber dieses Jahr werde ich wohl zu Hause sein, was sehr schön sein wird, da ich Anfang Januar wieder auf Tour gehe!» Sein Wunsch für das neue Jahr sei, «dass ich 2026 genauso viel Spass habe wie dieses Jahr! Es gab einige grosse Meilensteine in meiner Karriere und ich habe es so sehr geliebt, alle auf der Tour wiederzusehen, also bitte mehr davon!» Auf seiner ausgedehnten «The Avenoir»–Tour macht Scott im Sommer 2026 auch Halt in Deutschland. Im Juni wird er in Leipzig, Stuttgart, Hannover, Köln, Frankfurt und Berlin auftreten.