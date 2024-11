Camel liegt wieder im Trend: Eine unscheinbare Farbe kehrt zurück

Die ideale Camel–Basis

Wenige Kombinationen wirken so edel und zugleich gemütlich zugleich wie ein Kaschmirpullover in Camel mit V–Ausschnitt. Ein Oversized–Kaschmirpullover in Camel ist in diesem Herbst und Winter die ideale Basis, um einen eleganten und dennoch alltagstauglichen Look zu kreieren. Kombiniert mit einer engen Jeans oder einer schmalen Hose in Dunkelbraun oder Schwarz, ist man perfekt gestylt für verschiedenste winterliche Anlässe. Ein Camel–Pullover in Kaschmir verleiht jedem Outfit einen Hauch von Luxus, ohne dabei aufdringlich zu wirken.