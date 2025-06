Cameo-Auftritt in «Squid Game»-Finale: Kommt jetzt die US-Version?

Achtung, es folgen Spoiler zur finalen Folge der aktuellen «Squid Game»–Staffel

Als sich Frontmann In–ho (Lee Byung–hun, 54) in der allerletzten «Squid Game»–Folge gerade in Los Angeles herumtreibt, um der Tochter des verstorbenen Gi–hun (Lee Jung–jae, 52) sein übriggebliebenes Preisgeld aus Staffel eins zu überbringen, wartet auf Zuschauerinnen und Zuschauer der Netflix–Serie eine echte Überraschung: Keine Geringere als die zweifache Oscarpreisträgerin Cate Blanchett (56) ist in Kalifornien offenbar als US–Rekrutiererin unterwegs.