Cameron bis del Toro: Hollywood-Regisseure bei KI gespalten

Im Gespräch mit NPR machte del Toro erst kürzlich unmissverständlich klar, was er vom Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Film hält – dabei gehe es ihm Weniger um KI an sich als vielmehr um «natürliche Dummheit». Er sei insbesondere an generativer KI «nicht interessiert und werde es auch nie sein. Ich bin 61 und hoffe, dass ich uninteressiert daran bleiben kann, es überhaupt zu benutzen, bis ich den Löffel abgebe. [...] Neulich schrieb mir jemand eine E–Mail mit der Frage: ‹Wie stehen Sie zu KI?› Und meine Antwort war sehr kurz. Ich sagte: ‹Ich würde lieber sterben.›»