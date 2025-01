Cameron Diaz: Hat sie für ihr Comeback eine Mega-Gage erhalten?

«Back in Action» markiert Diaz' erstes Schauspiel–Engagement seit «Annie» aus dem Jahr 2014, in dem sie ebenfalls an der Seite von Foxx zu sehen war. In dem neuen Film schlagen sich die beiden als ehemalige CIA–Agenten, die aus dem Ruhestand zurückkehren, nicht nur mit gefährlichen Widersachern herum, sondern auch mit ihrer pubertierenden Teenager–Tochter Alice (McKenna Roberts, 17).