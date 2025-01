Cameron-Diaz-Premiere wegen Flammen-Inferno abgesagt

Es sollte der Startschuss für das Comeback von Cameron Diaz (52) sein. Doch die Premiere ihres neuen Films «Back in Action» wurde nun kurzfristig abgeblasen, wie die US–amerikanische Seite «Variety» berichtet. Wegen der Gefahr für Leib und Leben aufgrund der Brände in und um Los Angeles wurde das Event jedoch nicht abgesagt – schliesslich sollte die Premiere in New York City und damit am anderen Ende der USA stattfinden. Während Menschen an der Westküste um ihre Existenz kämpfen, wolle man an der Ostküste aber nicht die Premiere eines neuen Films feiern, heisst es in der Begründung.