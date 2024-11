Cameron Diaz' Schauspiel-Comeback: Erster Trailer zu «Back in Action»

«Back in Action» markiert nicht nur Diaz' erstes Schauspiel–Engagement seit «Annie» aus dem Jahr 2014, in dem sie ebenfalls an der Seite von Foxx zu sehen war. Auch wurde die Produktion der Actionkomödie überschattet von einem Zwischenfall. Denn Jamie Foxx erlitt im April letzten Jahres eine bislang nicht näher bestimmte «medizinische Komplikation». Der Star musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Diaz setzte die Dreharbeiten damals teilweise mit einem Body–Double von Jamie Foxx fort.