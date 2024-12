Cameron Diaz spricht über Paartherapie mit Ehemann Benji Madden

Mit Arbeitsteilung zum Eheglück

Ausserdem unterstützt sich das Paar auch beruflich. Ein Jahrzehnt hatte sich Cameron Diaz von der Schauspielerei zurückgezogen. Bald ist sie zurück auf der Bildfläche in «Back in Action» (ab 17. Januar auf Netflix). Für die Rückkehr ins Rampenlicht hat ihr Ehemann ihr zu Hause den Rücken freigehalten. «Mein Mann ist einfach der Beste», sagte sie während des Fortune‹s Most Powerful Women Summit im Oktober. «Er sagte: ›Du hast uns unterstützt und die Familie aufgebaut. [...] Es ist an der Zeit, dass wir dich unterstützen und Mama aufsteigen und ihr Ding machen lassen.'»