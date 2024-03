Cameron Diaz und Benji Madden sind zum zweiten Mal Eltern geworden

Cameron Diaz und Good–Charlotte–Gitarrist Benji Madden sind seit 2015 verheiratet und halten ihr Privatleben so gut sie können von der Öffentlichkeit fern. 2019 erblickte ihre Tochter Raddix Chloe Wildflower Madden das Licht der Welt. Anfang Januar 2020 verkündete Cameron Diaz pünktlich zum Jahreswechsel die Geburt ihrer Tochter in einem Instagram–Post: «Frohes neues Jahr von den Maddens. Wir sind so glücklich, gesegnet und dankbar, dass wir das Jahr damit starten dürfen, die Geburt unserer Tochter Raddix Madden zu verkünden.» Diaz stellte bereits in diesem Post klar, dass sie künftig keine Bilder von ihrer Tochter veröffentlichen werden, um deren Privatsphäre zu schützen. Raddix soll Medienberichten zufolge per Leihmutter zur Welt gekommen sein, eine offizielle Bestätigung gibt es jedoch nicht.