Cameron Diaz und Jamie Foxx: Starttermin für «Back in Action» steht

Hollywoodstars spielen ein Elternpaar

Demnach wird «Back in Action» am 15. November Premiere feiern. In dem Film von Regisseur Seth Gordon (47, «Kill the Boss») spielen Cameron Diaz und Jamie Foxx das «nur scheinbar durchschnittliche Elternpaar» Emily und Matt, die ein grosses Geheimnis hüten. Sie arbeiteten in der Vergangenheit als CIA–Geheimagenten und werden bald wieder in diese Welt hineingezogen.