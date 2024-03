Cameron Diaz und Keanu Reeves: Erster gemeinsamer Film seit 30 Jahren?

Bei dem Projekt handele es sich demnach um die Apple–Produktion «Outcome». Regisseur der schwarzen Komödie sei Schauspieler Jonah Hill (40), der neben Reeves und Diaz auch als weiterer Hauptdarsteller mitwirken soll. In dem Streifen geht es demnach um einen «geschädigten Hollywood–Star [Reeves, Anm. d. Red.], der in die Tiefen seiner düsteren Vergangenheit eintauchen und sich seinen Dämonen stellen muss, [...] nachdem er mit einem mysteriösen Videoclip erpresst wird.» Welche Parts Diaz und Hill in all dem spielen sollen, ist noch nicht mitgeteilt worden.