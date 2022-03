Camila Cabello spricht über Trennung von Shawn Mendes

«Mit zunehmendem Alter verschieben sich die Prioritäten. Und ich habe das Gefühl, dass das für uns beide so war», erklärte die Sängerin. «Wir haben beide so jung angefangen, wir mussten wirklich lernen, wie man zu gesunden Erwachsenen wird», sagte sie weiter. «Und das bedeutet manchmal, dass deine Karriere nicht dein Hauptaugenmerk ist, und das ist in Ordnung.» In der Beziehung habe ihr Fokus nur darauf gelegen, «wie ich ein glückliches Leben führen und in einer gesunden, glücklichen Beziehung sein kann. Ich habe viel Therapie gemacht. Mein Fokus hat sich wirklich verschoben.»