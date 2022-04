Camila Cabellos Selbstwertgefühl leidet unter Paparazzi-Fotos

In einem speziellen Beach-Club in Miami wird die Sängerin offenbar häufig fotografiert. Die Paparazzi lichten sie im Bikini ab. Jedes Mal habe Cabello sich «verletzlich und unvorbereitet» dabei gefühlt. Später habe sie davon online Fotos und Kommentare gesehen, die sie «so wütend» gemacht hätten. Ihr Selbstwertgefühl leide darunter, dass die Gesellschaft sich so sehr an ein Bild, «wie ein ‹gesunder› Frauenkörper auszusehen hat», gewöhnt habe. Dieses Bild sei jedoch «überhaupt nicht real für viele Frauen». Sie sei eine alleinstehende Frau in ihren Zwanzigern und wolle «das Gefühl haben, dass ich ‹gut› aussehe».