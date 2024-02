Camilla bestätigt: Es geht Charles den Umständen entsprechend gut

Während eines abendlichen Events zur Feier des Engagements mehrerer Wohltätigkeitsorganisationen im englischen Salisbury hat sich Camilla für die zahlreichen Genesungswünsche bedankt. «Ihm geht es den Umständen entsprechend äusserst gut», habe sie laut Rebecca English, Royal–Expertin der «Daily Mail», am 8. Februar auf die Frage nach dem Wohlbefinden von König Charles III. erklärt. «Er ist sehr gerührt von all den Briefen und Nachrichten, die die Öffentlichkeit von überall her geschickt hat. Das ist sehr aufmunternd.»