Camilla, Charles, Diana: Neue Doku zeigt die andere Seite des Dramas

Prinzessin Diana hat die grosse Bühne gesucht. War ihm das recht?

Melchior: Ja und nein. Auf der einen Seite hatte Diana damit den Part übernommen, der ihm nicht so liegt. Charles hatte nie Starallüren und musste sich nicht in den Vordergrund spielen. Er konnte sich schon immer gut eingliedern, auch seiner Mutter, der Queen, unterordnen. Auf der anderen Seite lenkte Diana zu sehr von seiner Thronfolger–Rolle und der Sache ab. Sie hat die grosse Bühne gesucht und für sich genutzt. Anfangs war Charles auch stolz auf seine junge, hübsche Frau. Er war ja schon mit der Absicht in die Ehe gegangen, dass es was wird. Es ist nicht so, dass er das Doppelspiel geplant hatte. Ab der Hochzeit gab es auch einen Cut zwischen Charles und Camilla. Camilla hatte davor sogar noch auf ihn eingewirkt, dass er Diana heiraten soll. Sie gehörte ja zum engsten Kreis und damit auch zu denjenigen, die Diana an die Hand genommen hatten. Nur blieb es dann halt nicht so.