Camilla hält erste Rede als Königsgemahlin: «Queen fehlt uns so sehr»

Queen Consort Camilla (75) hat in ihrer ersten Rede als Königsgemahlin an ihre Schwiegermutter, Queen Elizabeth II. (1926-2022), erinnert, die «sehr vermisst» werde. Bei einem Empfang im Buckingham Palast sagte die Ehefrau von König Charles III. (74) laut «bbc.com»: Die Nachrichten, die sie und ihr Mann nach dem Tod der Königin erhielten, hätten ihnen «immensen Trost» gespendet. Elizabeth II. war am 8. September im Alter von 96 Jahren verstorben.