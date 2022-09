Camilla und Kate: Inniger Moment beim Lunch im Buckingham Palast

Voller Terminkalender bis zur Beerdigung

Bis zum Staatsbegräbnis der Queen am Montag (19. September) steht für die Royals noch ein strammes Programm an: Am Samstagabend halten Prinz William und Prinz Harry (38) gemeinsam mit den weiteren Enkelkindern der Queen eine 15-minütige Totenwache in der Westminster Hall. Am Sonntag empfangen der neue König und seine Familie rund 500 Staatsoberhäupter, Würdenträger und Royals aus aller Welt im Buckingham Palast.