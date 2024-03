Campino wird Gastprofessor in Düsseldorf

Campino doziert über die «Kakophonie unserer Zeit»

Los geht es am 2. April 2024 mit einem Vortrag zum Thema: «Kästner, Kraftwerk, Cock Sparrer. Eine Liebeserklärung an die Gebrauchslyrik». Seine zweite Vorlesung hält Campino am 23. April zum Thema «Alle haben was zu sagen. Die Kakophonie unserer Zeit». Die Einlasskarten für beide Veranstaltungen werden «aufgrund des hohen Andrangs verlost», wie es auf der Webseite der Universität heisst.