Candace Cameron Bure: Serienstar feiert «Full House»-Geburtstag

Fotos mit allen Kollegen

Neben bekannten Bildern mit der Besetzung hat Bure auch persönliche Fotos veröffentlicht. In einem Bild posiert sie mit Bob Saget, der in der Show ihren Vater Danny Tanner gespielt hat. Im letzten Slide ist ein Video zu sehen, in dem Saget die Schauspielerin mit einer rührenden Video–Botschaft überrascht. Saget verstarb am 9. Januar 2022 im Alter von 65 Jahren.