Candice King & Steven Krueger: Das neue «Vampire Diaries»-Traumpaar?

Der Schauspieler war von 2013 bis 2018 als Josh Rosza in der «Vampire Diaries»–Spin–off–Serie «The Originals» zu sehen. King spielte ebenfalls für ein paar Folgen im Spin–off mit. In dem Instagram–Clip geben sich die beiden einen Kuss. «Du hast Josh geküsst!», schrieb ein begeisterter Fan unter das Video. «Das kam so unerwartet», fügte ein User mit einem Herzchen–Emoji an. «Glückwunsch an dich und Steven. Ihr seid zu süss», lautete ein weiterer Kommentar.