Cannabis, Herzhaftes und alkoholfreies Bier: Die Eis-Trends 2024

Die Sonne hat sich bereits von ihrer besten Seite gezeigt, das weckt bei vielen die Lust auf eine cremige Abkühlung. Und wer kann an der Eisdiele schon einfach vorbeigehen? Dieses Jahr sind es vor allem herzhafte Sorten «wie Mozzarella oder Tomaten–Eis», die im Trend liegen, verrät Matthias Münz, in München und im Fernsehen bekannt als «Der verrückte Eismacher», im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.