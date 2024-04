Cannabis-Legalisierung: Das muss man über das neue Gesetz wissen

Darf überall konsumiert werden?

Gras zu konsumieren, ist nicht überall erlaubt, etwa in der Anwesenheit von Jugendlichen. In der Zeit von 7:00 bis 20:00 Uhr darf Cannabis ausserdem nicht in Fussgängerzonen konsumiert werden. Auch in der Nähe von Schulen, Kinderspielplätzen, Kinder– und Jugendeinrichtungen oder Sportstätten ist es verboten.