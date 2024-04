Cannabis und Sport: Kann Kiffen das Training verbessern?

Kiffen und Fitness – klingt erstmal konträr. Tatsächlich ist Cannabiskonsum aber unter Sportlerinnen und Sportlern weitverbreitet und beliebt. Zahlreiche Spitzenathletinnen und –athleten setzen auf den Stoff, obwohl er auf der Dopingliste der Welt–Anti–Doping–Agentur steht. So wird geschätzt, dass weit mehr als die Hälfte der Spieler in der American–Football–Liga NFL regelmässig Cannabis konsumiert. Das Problem? «Die Risikobereitschaft wird grösser», erklärt Suchtexperte und Buchautor Dr. Gernot Rücker («Rausch», Mosaik Verlag) der Nachrichtenagentur spot on news. «Cannabiskonsum führt dazu, dass wir laxer werden. Und das bedeutet natürlich, dass wir mit gefährlichen Situationen argloser umgehen – das kann besonders in Sportarten, die an sich schon ein hohes Risiko bieten, dazu führen, dass man sich oder andere verletzt.»